货币 / SCHL
SCHL: Scholastic Corporation
27.61 USD 0.63 (2.34%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SCHL汇率已更改2.34%。当日，交易品种以低点27.00和高点27.61进行交易。
关注Scholastic Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCHL新闻
- Ambit Capital对Schloss Bangalore股票启动覆盖并给予买入评级
- Ambit Capital initiates coverage on Schloss Bangalore stock with Buy rating
- Earnings Preview: Scholastic (SCHL) Q1 Earnings Expected to Decline
- Scholastic stock initiated with Buy rating by B.Riley on brand strength
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Earnings call transcript: Scholastic beats Q4 2025 forecasts amid market challenges
- Scholastic Q4 2025 slides: Revenue up 7%, but EPS drops 52% amid segment shifts
- Scholastic (SCHL) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Scholastic shares jump as Q4 results top expectations, outlook strong
- Scholastic appoints two new directors as Davies and Young retire
- Scholastic announces quarterly dividend of $0.20 per share
- JPMorgan initiates Schloss Bangalore stock with Overweight rating
- Scholastic: 9 Story Media Holds Up 2025, While Children Read Less
- BofA Securities initiates Schloss Bangalore stock with Buy rating
- Schloss Bangalore stock initiated at Overweight by Morgan Stanley
- Scholastic Stock: Challenged, As Expected (NASDAQ:SCHL)
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Scholastic reshapes with new Children’s Book Grou
- Scholastic names Chris Lick as new Executive VP and General Counsel
- HBO Execs Defend Their Association With J.K. Rowling As New Harry Potter Series Starts Casting. There's A Lot At Stake - Scholastic (NASDAQ:SCHL), Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD)
- Scholastic Stock: Suzanne Collins Will Boost Q4, But Challenges Remain (NASDAQ:SCHL)
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
日范围
27.00 27.61
年范围
15.77 31.70
- 前一天收盘价
- 26.98
- 开盘价
- 27.00
- 卖价
- 27.61
- 买价
- 27.91
- 最低价
- 27.00
- 最高价
- 27.61
- 交易量
- 204
- 日变化
- 2.34%
- 月变化
- 9.78%
- 6个月变化
- 47.49%
- 年变化
- -12.90%
