SCHL: Scholastic Corporation
27.21 USD 0.23 (0.85%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCHL de hoy ha cambiado un 0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.00, mientras que el máximo ha alcanzado 28.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Scholastic Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SCHL News
- Scholastic declara dividendo trimestral de 0,20 dólares para el año fiscal 2026
- Scholastic declares $0.20 quarterly dividend for fiscal 2026
- FedEx, Lennar, Darden lead Thursday’s earnings lineup
- Ambit Capital inicia cobertura de acciones de Schloss Bangalore con calificación de Compra
- Ambit Capital inicia cobertura de Schloss Bangalore con recomendación de compra
- Ambit Capital initiates coverage on Schloss Bangalore stock with Buy rating
- Earnings Preview: Scholastic (SCHL) Q1 Earnings Expected to Decline
- Scholastic stock initiated with Buy rating by B.Riley on brand strength
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Earnings call transcript: Scholastic beats Q4 2025 forecasts amid market challenges
- Scholastic Q4 2025 slides: Revenue up 7%, but EPS drops 52% amid segment shifts
- Scholastic (SCHL) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Scholastic shares jump as Q4 results top expectations, outlook strong
- Scholastic appoints two new directors as Davies and Young retire
- Scholastic announces quarterly dividend of $0.20 per share
- JPMorgan initiates Schloss Bangalore stock with Overweight rating
- Scholastic: 9 Story Media Holds Up 2025, While Children Read Less
- BofA Securities initiates Schloss Bangalore stock with Buy rating
- Schloss Bangalore stock initiated at Overweight by Morgan Stanley
- Scholastic Stock: Challenged, As Expected (NASDAQ:SCHL)
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Scholastic reshapes with new Children’s Book Grou
Rango diario
27.00 28.20
Rango anual
15.77 31.70
- Cierres anteriores
- 26.98
- Open
- 27.00
- Bid
- 27.21
- Ask
- 27.51
- Low
- 27.00
- High
- 28.20
- Volumen
- 1.075 K
- Cambio diario
- 0.85%
- Cambio mensual
- 8.19%
- Cambio a 6 meses
- 45.35%
- Cambio anual
- -14.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B