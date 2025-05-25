Moedas / SCHL
SCHL: Scholastic Corporation
26.97 USD 0.24 (0.88%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SCHL para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.80 e o mais alto foi 27.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Scholastic Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCHL Notícias
- Scholastic declares $0.20 quarterly dividend for fiscal 2026
- FedEx, Lennar, Darden lead Thursday’s earnings lineup
- Ambit Capital inicia cobertura de ações da Schloss Bangalore com recomendação de compra
- Ambit Capital initiates coverage on Schloss Bangalore stock with Buy rating
- Earnings Preview: Scholastic (SCHL) Q1 Earnings Expected to Decline
- Scholastic stock initiated with Buy rating by B.Riley on brand strength
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Earnings call transcript: Scholastic beats Q4 2025 forecasts amid market challenges
- Scholastic Q4 2025 slides: Revenue up 7%, but EPS drops 52% amid segment shifts
- Scholastic (SCHL) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Scholastic shares jump as Q4 results top expectations, outlook strong
- Scholastic appoints two new directors as Davies and Young retire
- Scholastic announces quarterly dividend of $0.20 per share
- JPMorgan initiates Schloss Bangalore stock with Overweight rating
- Scholastic: 9 Story Media Holds Up 2025, While Children Read Less
- BofA Securities initiates Schloss Bangalore stock with Buy rating
- Schloss Bangalore stock initiated at Overweight by Morgan Stanley
- Scholastic Stock: Challenged, As Expected (NASDAQ:SCHL)
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Scholastic reshapes with new Children’s Book Grou
- Scholastic names Chris Lick as new Executive VP and General Counsel
- HBO Execs Defend Their Association With J.K. Rowling As New Harry Potter Series Starts Casting. There's A Lot At Stake - Scholastic (NASDAQ:SCHL), Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD)
Faixa diária
26.80 27.80
Faixa anual
15.77 31.70
- Fechamento anterior
- 27.21
- Open
- 27.50
- Bid
- 26.97
- Ask
- 27.27
- Low
- 26.80
- High
- 27.80
- Volume
- 262
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- 7.24%
- Mudança de 6 meses
- 44.07%
- Mudança anual
- -14.92%
