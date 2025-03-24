Валюты / SCHL
SCHL: Scholastic Corporation
26.98 USD 0.09 (0.33%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCHL за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.68, а максимальная — 27.19.
Следите за динамикой Scholastic Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SCHL
- Ambit Capital начинает освещение акций Schloss Bangalore с рейтингом "Покупать"
- Ambit Capital initiates coverage on Schloss Bangalore stock with Buy rating
- Earnings Preview: Scholastic (SCHL) Q1 Earnings Expected to Decline
- Scholastic stock initiated with Buy rating by B.Riley on brand strength
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Earnings call transcript: Scholastic beats Q4 2025 forecasts amid market challenges
- Scholastic Q4 2025 slides: Revenue up 7%, but EPS drops 52% amid segment shifts
- Scholastic (SCHL) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Scholastic shares jump as Q4 results top expectations, outlook strong
- Scholastic appoints two new directors as Davies and Young retire
- Scholastic announces quarterly dividend of $0.20 per share
- JPMorgan initiates Schloss Bangalore stock with Overweight rating
- Scholastic: 9 Story Media Holds Up 2025, While Children Read Less
- BofA Securities initiates Schloss Bangalore stock with Buy rating
- Schloss Bangalore stock initiated at Overweight by Morgan Stanley
- Scholastic Stock: Challenged, As Expected (NASDAQ:SCHL)
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Scholastic reshapes with new Children’s Book Grou
- Scholastic names Chris Lick as new Executive VP and General Counsel
- HBO Execs Defend Their Association With J.K. Rowling As New Harry Potter Series Starts Casting. There's A Lot At Stake - Scholastic (NASDAQ:SCHL), Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD)
- Scholastic Stock: Suzanne Collins Will Boost Q4, But Challenges Remain (NASDAQ:SCHL)
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
Дневной диапазон
26.68 27.19
Годовой диапазон
15.77 31.70
- Предыдущее закрытие
- 27.07
- Open
- 27.00
- Bid
- 26.98
- Ask
- 27.28
- Low
- 26.68
- High
- 27.19
- Объем
- 438
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 7.28%
- 6-месячное изменение
- 44.12%
- Годовое изменение
- -14.89%
