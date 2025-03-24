Dövizler / SBEV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.24 USD 0.05 (2.18%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SBEV fiyatı bugün -2.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.19 ve Yüksek fiyatı olarak 2.28 aralığında işlem gördü.
Splash Beverage Group Inc (NV) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBEV haberleri
- Splash Beverage Group increases authorized common shares to 400 million
- Splash Beverage secures $500,000 UAE order for Costa Rican water
- Splash Beverage Group to acquire Costa Rican water rights for $20 million
- Splash Beverage Group Announces Exchange of Outstanding Notes for Preferred Equity to Support NYSE American Compliance
- How Did the Stock Market Perform This Week? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Günlük aralık
2.19 2.28
Yıllık aralık
0.06 9.79
- Önceki kapanış
- 2.29
- Açılış
- 2.25
- Satış
- 2.24
- Alış
- 2.54
- Düşük
- 2.19
- Yüksek
- 2.28
- Hacim
- 75
- Günlük değişim
- -2.18%
- Aylık değişim
- 34.13%
- 6 aylık değişim
- 60.00%
- Yıllık değişim
- 796.00%
21 Eylül, Pazar