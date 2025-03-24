QuotazioniSezioni
Valute / SBEV
Tornare a Azioni

SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)

2.24 USD 0.05 (2.18%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SBEV ha avuto una variazione del -2.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.19 e ad un massimo di 2.28.

Segui le dinamiche di Splash Beverage Group Inc (NV). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBEV News

Intervallo Giornaliero
2.19 2.28
Intervallo Annuale
0.06 9.79
Chiusura Precedente
2.29
Apertura
2.25
Bid
2.24
Ask
2.54
Minimo
2.19
Massimo
2.28
Volume
75
Variazione giornaliera
-2.18%
Variazione Mensile
34.13%
Variazione Semestrale
60.00%
Variazione Annuale
796.00%
21 settembre, domenica