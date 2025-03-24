Valute / SBEV
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.24 USD 0.05 (2.18%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SBEV ha avuto una variazione del -2.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.19 e ad un massimo di 2.28.
Segui le dinamiche di Splash Beverage Group Inc (NV). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SBEV News
- Splash Beverage Group increases authorized common shares to 400 million
- Splash Beverage secures $500,000 UAE order for Costa Rican water
- Splash Beverage Group to acquire Costa Rican water rights for $20 million
- Splash Beverage Group Announces Exchange of Outstanding Notes for Preferred Equity to Support NYSE American Compliance
- How Did the Stock Market Perform This Week? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Intervallo Giornaliero
2.19 2.28
Intervallo Annuale
0.06 9.79
- Chiusura Precedente
- 2.29
- Apertura
- 2.25
- Bid
- 2.24
- Ask
- 2.54
- Minimo
- 2.19
- Massimo
- 2.28
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- -2.18%
- Variazione Mensile
- 34.13%
- Variazione Semestrale
- 60.00%
- Variazione Annuale
- 796.00%
21 settembre, domenica