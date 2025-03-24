Divisas / SBEV
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.18 USD 0.09 (3.96%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SBEV de hoy ha cambiado un -3.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.12, mientras que el máximo ha alcanzado 2.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Splash Beverage Group Inc (NV). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBEV News
- Splash Beverage Group increases authorized common shares to 400 million
- Splash Beverage secures $500,000 UAE order for Costa Rican water
- Splash Beverage Group to acquire Costa Rican water rights for $20 million
- Splash Beverage Group Announces Exchange of Outstanding Notes for Preferred Equity to Support NYSE American Compliance
- How Did the Stock Market Perform This Week? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Rango diario
2.12 2.32
Rango anual
0.06 9.79
- Cierres anteriores
- 2.27
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.18
- Ask
- 2.48
- Low
- 2.12
- High
- 2.32
- Volumen
- 159
- Cambio diario
- -3.96%
- Cambio mensual
- 30.54%
- Cambio a 6 meses
- 55.71%
- Cambio anual
- 772.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B