货币 / SBEV
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.21 USD 0.06 (2.64%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SBEV汇率已更改-2.64%。当日，交易品种以低点2.12和高点2.32进行交易。
关注Splash Beverage Group Inc (NV)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.12 2.32
年范围
0.06 9.79
- 前一天收盘价
- 2.27
- 开盘价
- 2.15
- 卖价
- 2.21
- 买价
- 2.51
- 最低价
- 2.12
- 最高价
- 2.32
- 交易量
- 100
- 日变化
- -2.64%
- 月变化
- 32.34%
- 6个月变化
- 57.86%
- 年变化
- 784.00%
