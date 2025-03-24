Moedas / SBEV
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.29 USD 0.11 (5.05%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SBEV para hoje mudou para 5.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.19 e o mais alto foi 2.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Splash Beverage Group Inc (NV). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SBEV Notícias
- Splash Beverage Group increases authorized common shares to 400 million
- Splash Beverage secures $500,000 UAE order for Costa Rican water
- Splash Beverage Group to acquire Costa Rican water rights for $20 million
- Splash Beverage Group Announces Exchange of Outstanding Notes for Preferred Equity to Support NYSE American Compliance
- How Did the Stock Market Perform This Week? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Faixa diária
2.19 2.32
Faixa anual
0.06 9.79
- Fechamento anterior
- 2.18
- Open
- 2.19
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Low
- 2.19
- High
- 2.32
- Volume
- 57
- Mudança diária
- 5.05%
- Mudança mensal
- 37.13%
- Mudança de 6 meses
- 63.57%
- Mudança anual
- 816.00%
