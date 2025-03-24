Währungen / SBEV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.25 USD 0.04 (1.75%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBEV hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.19 bis zu einem Hoch von 2.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Splash Beverage Group Inc (NV)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBEV News
- Splash Beverage Group increases authorized common shares to 400 million
- Splash Beverage secures $500,000 UAE order for Costa Rican water
- Splash Beverage Group to acquire Costa Rican water rights for $20 million
- Splash Beverage Group Announces Exchange of Outstanding Notes for Preferred Equity to Support NYSE American Compliance
- How Did the Stock Market Perform This Week? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Tagesspanne
2.19 2.26
Jahresspanne
0.06 9.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.29
- Eröffnung
- 2.25
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Tief
- 2.19
- Hoch
- 2.26
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -1.75%
- Monatsänderung
- 34.73%
- 6-Monatsänderung
- 60.71%
- Jahresänderung
- 800.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K