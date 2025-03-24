통화 / SBEV
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.24 USD 0.05 (2.18%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SBEV 환율이 오늘 -2.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.19이고 고가는 2.28이었습니다.
Splash Beverage Group Inc (NV) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SBEV News
- Splash Beverage Group increases authorized common shares to 400 million
- Splash Beverage secures $500,000 UAE order for Costa Rican water
- Splash Beverage Group to acquire Costa Rican water rights for $20 million
- Splash Beverage Group Announces Exchange of Outstanding Notes for Preferred Equity to Support NYSE American Compliance
- How Did the Stock Market Perform This Week? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
일일 변동 비율
2.19 2.28
년간 변동
0.06 9.79
- 이전 종가
- 2.29
- 시가
- 2.25
- Bid
- 2.24
- Ask
- 2.54
- 저가
- 2.19
- 고가
- 2.28
- 볼륨
- 75
- 일일 변동
- -2.18%
- 월 변동
- 34.13%
- 6개월 변동
- 60.00%
- 년간 변동율
- 796.00%
20 9월, 토요일