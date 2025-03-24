Devises / SBEV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.24 USD 0.05 (2.18%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SBEV a changé de -2.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.19 et à un maximum de 2.28.
Suivez la dynamique Splash Beverage Group Inc (NV). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBEV Nouvelles
- Splash Beverage Group increases authorized common shares to 400 million
- Splash Beverage secures $500,000 UAE order for Costa Rican water
- Splash Beverage Group to acquire Costa Rican water rights for $20 million
- Splash Beverage Group Announces Exchange of Outstanding Notes for Preferred Equity to Support NYSE American Compliance
- How Did the Stock Market Perform This Week? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Range quotidien
2.19 2.28
Range Annuel
0.06 9.79
- Clôture Précédente
- 2.29
- Ouverture
- 2.25
- Bid
- 2.24
- Ask
- 2.54
- Plus Bas
- 2.19
- Plus Haut
- 2.28
- Volume
- 75
- Changement quotidien
- -2.18%
- Changement Mensuel
- 34.13%
- Changement à 6 Mois
- 60.00%
- Changement Annuel
- 796.00%
20 septembre, samedi