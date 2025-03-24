通貨 / SBEV
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.29 USD 0.11 (5.05%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SBEVの今日の為替レートは、5.05%変化しました。日中、通貨は1あたり2.19の安値と2.32の高値で取引されました。
Splash Beverage Group Inc (NV)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.19 2.32
1年のレンジ
0.06 9.79
- 以前の終値
- 2.18
- 始値
- 2.19
- 買値
- 2.29
- 買値
- 2.59
- 安値
- 2.19
- 高値
- 2.32
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- 5.05%
- 1ヶ月の変化
- 37.13%
- 6ヶ月の変化
- 63.57%
- 1年の変化
- 816.00%
