通貨 / SBEV
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)

2.29 USD 0.11 (5.05%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SBEVの今日の為替レートは、5.05%変化しました。日中、通貨は1あたり2.19の安値と2.32の高値で取引されました。

Splash Beverage Group Inc (NV)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.19 2.32
1年のレンジ
0.06 9.79
以前の終値
2.18
始値
2.19
買値
2.29
買値
2.59
安値
2.19
高値
2.32
出来高
57
1日の変化
5.05%
1ヶ月の変化
37.13%
6ヶ月の変化
63.57%
1年の変化
816.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K