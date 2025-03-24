Валюты / SBEV
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)
2.27 USD 0.57 (33.53%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBEV за сегодня изменился на 33.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.72, а максимальная — 2.29.
Следите за динамикой Splash Beverage Group Inc (NV). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SBEV
- Splash Beverage Group increases authorized common shares to 400 million
- Splash Beverage secures $500,000 UAE order for Costa Rican water
- Splash Beverage Group to acquire Costa Rican water rights for $20 million
- Splash Beverage Group Announces Exchange of Outstanding Notes for Preferred Equity to Support NYSE American Compliance
- How Did the Stock Market Perform This Week? - TipRanks.com
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Дневной диапазон
1.72 2.29
Годовой диапазон
0.06 9.79
- Предыдущее закрытие
- 1.70
- Open
- 1.72
- Bid
- 2.27
- Ask
- 2.57
- Low
- 1.72
- High
- 2.29
- Объем
- 392
- Дневное изменение
- 33.53%
- Месячное изменение
- 35.93%
- 6-месячное изменение
- 62.14%
- Годовое изменение
- 808.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.