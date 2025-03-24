КотировкиРазделы
SBEV
SBEV: Splash Beverage Group Inc (NV)

2.27 USD 0.57 (33.53%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBEV за сегодня изменился на 33.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.72, а максимальная — 2.29.

Следите за динамикой Splash Beverage Group Inc (NV). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.72 2.29
Годовой диапазон
0.06 9.79
Предыдущее закрытие
1.70
Open
1.72
Bid
2.27
Ask
2.57
Low
1.72
High
2.29
Объем
392
Дневное изменение
33.53%
Месячное изменение
35.93%
6-месячное изменение
62.14%
Годовое изменение
808.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.