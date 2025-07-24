FiyatlarBölümler
SAM: Boston Beer Company Inc (The)

223.43 USD 0.16 (0.07%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SAM fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 221.26 ve Yüksek fiyatı olarak 225.94 aralığında işlem gördü.

Boston Beer Company Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
221.26 225.94
Yıllık aralık
185.33 329.55
Önceki kapanış
223.59
Açılış
224.88
Satış
223.43
Alış
223.73
Düşük
221.26
Yüksek
225.94
Hacim
365
Günlük değişim
-0.07%
Aylık değişim
1.84%
6 aylık değişim
-8.04%
Yıllık değişim
-22.61%
