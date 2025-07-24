クォートセクション
SAM: Boston Beer Company Inc (The)

223.59 USD 2.00 (0.89%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SAMの今日の為替レートは、-0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり223.59の安値と228.18の高値で取引されました。

Boston Beer Company Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
223.59 228.18
1年のレンジ
185.33 329.55
以前の終値
225.59
始値
226.12
買値
223.59
買値
223.89
安値
223.59
高値
228.18
出来高
304
1日の変化
-0.89%
1ヶ月の変化
1.91%
6ヶ月の変化
-7.97%
1年の変化
-22.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K