通貨 / SAM
SAM: Boston Beer Company Inc (The)
223.59 USD 2.00 (0.89%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAMの今日の為替レートは、-0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり223.59の安値と228.18の高値で取引されました。
Boston Beer Company Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SAM News
1日のレンジ
223.59 228.18
1年のレンジ
185.33 329.55
- 以前の終値
- 225.59
- 始値
- 226.12
- 買値
- 223.59
- 買値
- 223.89
- 安値
- 223.59
- 高値
- 228.18
- 出来高
- 304
- 1日の変化
- -0.89%
- 1ヶ月の変化
- 1.91%
- 6ヶ月の変化
- -7.97%
- 1年の変化
- -22.56%
