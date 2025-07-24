KurseKategorien
SAM: Boston Beer Company Inc (The)

223.59 USD 2.00 (0.89%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAM hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 223.59 bis zu einem Hoch von 228.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Boston Beer Company Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
223.59 228.18
Jahresspanne
185.33 329.55
Vorheriger Schlusskurs
225.59
Eröffnung
226.12
Bid
223.59
Ask
223.89
Tief
223.59
Hoch
228.18
Volumen
304
Tagesänderung
-0.89%
Monatsänderung
1.91%
6-Monatsänderung
-7.97%
Jahresänderung
-22.56%
