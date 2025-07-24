Währungen / SAM
SAM: Boston Beer Company Inc (The)
223.59 USD 2.00 (0.89%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAM hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 223.59 bis zu einem Hoch von 228.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Boston Beer Company Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
223.59 228.18
Jahresspanne
185.33 329.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 225.59
- Eröffnung
- 226.12
- Bid
- 223.59
- Ask
- 223.89
- Tief
- 223.59
- Hoch
- 228.18
- Volumen
- 304
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- 1.91%
- 6-Monatsänderung
- -7.97%
- Jahresänderung
- -22.56%
