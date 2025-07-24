Devises / SAM
SAM: Boston Beer Company Inc (The)
223.43 USD 0.16 (0.07%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SAM a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 221.26 et à un maximum de 225.94.
Suivez la dynamique Boston Beer Company Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
221.26 225.94
Range Annuel
185.33 329.55
- Clôture Précédente
- 223.59
- Ouverture
- 224.88
- Bid
- 223.43
- Ask
- 223.73
- Plus Bas
- 221.26
- Plus Haut
- 225.94
- Volume
- 365
- Changement quotidien
- -0.07%
- Changement Mensuel
- 1.84%
- Changement à 6 Mois
- -8.04%
- Changement Annuel
- -22.61%
20 septembre, samedi