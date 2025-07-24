CotizacionesSecciones
SAM
SAM: Boston Beer Company Inc (The)

225.59 USD 3.00 (1.35%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SAM de hoy ha cambiado un 1.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 223.50, mientras que el máximo ha alcanzado 228.96.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Boston Beer Company Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
223.50 228.96
Rango anual
185.33 329.55
Cierres anteriores
222.59
Open
223.50
Bid
225.59
Ask
225.89
Low
223.50
High
228.96
Volumen
479
Cambio diario
1.35%
Cambio mensual
2.82%
Cambio a 6 meses
-7.15%
Cambio anual
-21.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B