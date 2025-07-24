Moedas / SAM
SAM: Boston Beer Company Inc (The)
226.83 USD 1.24 (0.55%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SAM para hoje mudou para 0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 224.21 e o mais alto foi 227.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Boston Beer Company Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
224.21 227.57
Faixa anual
185.33 329.55
- Fechamento anterior
- 225.59
- Open
- 226.12
- Bid
- 226.83
- Ask
- 227.13
- Low
- 224.21
- High
- 227.57
- Volume
- 52
- Mudança diária
- 0.55%
- Mudança mensal
- 3.39%
- Mudança de 6 meses
- -6.64%
- Mudança anual
- -21.43%
