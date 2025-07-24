통화 / SAM
SAM: Boston Beer Company Inc (The)
223.43 USD 0.16 (0.07%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SAM 환율이 오늘 -0.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 221.26이고 고가는 225.94이었습니다.
Boston Beer Company Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
221.26 225.94
년간 변동
185.33 329.55
- 이전 종가
- 223.59
- 시가
- 224.88
- Bid
- 223.43
- Ask
- 223.73
- 저가
- 221.26
- 고가
- 225.94
- 볼륨
- 365
- 일일 변동
- -0.07%
- 월 변동
- 1.84%
- 6개월 변동
- -8.04%
- 년간 변동율
- -22.61%
20 9월, 토요일