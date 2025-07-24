КотировкиРазделы
Валюты / SAM
Назад в Рынок акций США

SAM: Boston Beer Company Inc (The)

222.59 USD 7.44 (3.46%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SAM за сегодня изменился на 3.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 214.83, а максимальная — 223.31.

Следите за динамикой Boston Beer Company Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SAM

Дневной диапазон
214.83 223.31
Годовой диапазон
185.33 329.55
Предыдущее закрытие
215.15
Open
215.06
Bid
222.59
Ask
222.89
Low
214.83
High
223.31
Объем
638
Дневное изменение
3.46%
Месячное изменение
1.45%
6-месячное изменение
-8.38%
Годовое изменение
-22.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.