Валюты / SAM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SAM: Boston Beer Company Inc (The)
222.59 USD 7.44 (3.46%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAM за сегодня изменился на 3.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 214.83, а максимальная — 223.31.
Следите за динамикой Boston Beer Company Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SAM
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- Boston Beer Stock: Reasonably Priced Growth Stock (NYSE:SAM)
- Zacks Industry Outlook Highlights Diageo, The Boston Beer Company and Compania Cervecerias Unidas
- Boston Beer at Barclays Conference: Navigating Industry Challenges
- The Boston Beer Company, Inc. (SAM) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- 3 Alcohol Stocks Innovating to Stay Ahead of Industry Headwinds
- Wall Street Lunch: PepsiCo Gains On News Of Elliott Investment's $4B Stake (undefined:PEP)
- Veteran trader has message for Cracker Barrel's old man logo
- Sin Stocks Worth Watching: The Perfect Mix of Growth & Resilience
- Boston Beer stock rating reiterated at Market Perform by Bernstein
- Boston Beer stock holds steady as Bernstein reiterates Market Perform
- AstroNova names Jorik Ittmann as new CEO, updates executive compensation
- Boston Beer stock rises as founder Jim Koch returns as CEO
- AstroNova enters agreement with interim CEO Darius Nevin on compensation terms
- Boston Beer stock price target reiterated at $230 by Bernstein SocGen
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Is the Options Market Predicting a Spike in Boston Beer Stock?
- Stock Market Today: Midday Movers; Goldman Warns on Speculation; Vanguard Cuts U.S. Growth Forecast
- Boston Beer Q2 Earnings Beat & Raised '25 Outlook Fuel Stock Gains
- The Boston Beer Company, Inc. (SAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Boston Beer Q2 2025 beats EPS estimates
- Boston Beer (SAM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Boston Beer Q2: EPS Up, Sales Down, Market Share Gains - Boston Beer Co (NYSE:SAM)
Дневной диапазон
214.83 223.31
Годовой диапазон
185.33 329.55
- Предыдущее закрытие
- 215.15
- Open
- 215.06
- Bid
- 222.59
- Ask
- 222.89
- Low
- 214.83
- High
- 223.31
- Объем
- 638
- Дневное изменение
- 3.46%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- -8.38%
- Годовое изменение
- -22.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.