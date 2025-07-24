货币 / SAM
SAM: Boston Beer Company Inc (The)
222.59 USD 7.44 (3.46%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SAM汇率已更改3.46%。当日，交易品种以低点214.83和高点223.31进行交易。
关注Boston Beer Company Inc (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
214.83 223.31
年范围
185.33 329.55
- 前一天收盘价
- 215.15
- 开盘价
- 215.06
- 卖价
- 222.59
- 买价
- 222.89
- 最低价
- 214.83
- 最高价
- 223.31
- 交易量
- 638
- 日变化
- 3.46%
- 月变化
- 1.45%
- 6个月变化
- -8.38%
- 年变化
- -22.90%
