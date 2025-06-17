Dövizler / SAA
SAA: ProShares Ultra SmallCap600
25.96 USD 0.43 (1.63%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAA fiyatı bugün -1.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.95 ve Yüksek fiyatı olarak 26.41 aralığında işlem gördü.
ProShares Ultra SmallCap600 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SAA haberleri
Günlük aralık
25.95 26.41
Yıllık aralık
15.38 32.31
- Önceki kapanış
- 26.39
- Açılış
- 26.41
- Satış
- 25.96
- Alış
- 26.26
- Düşük
- 25.95
- Yüksek
- 26.41
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- -1.63%
- Aylık değişim
- 5.36%
- 6 aylık değişim
- 24.93%
- Yıllık değişim
- -2.99%
21 Eylül, Pazar