SAA: ProShares Ultra SmallCap600
25.96 USD 0.43 (1.63%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SAA a changé de -1.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.95 et à un maximum de 26.41.
Suivez la dynamique ProShares Ultra SmallCap600. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SAA Nouvelles
- Le FTSE 100 en hausse après la décision de la BoE ; Pets at Home chute
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- Berenberg initie la couverture de M&C Saatchi avec une recommandation d’achat
- Berenberg assumes coverage on M&C Saatchi stock with Buy rating
- Les actions de M&C Saatchi chutent de 5% suite à la baisse des bénéfices et revenus au S1, plombés par l’Australie
- M&C Saatchi shares tumble 5% as Australia slump drives profit, revenue drop in H1
- M&C Saatchi to report half year results on September 18
- Berenberg initiates coverage of these two mid-cap U.K. names
- M&C Saatchi stock initiated with Buy rating at Berenberg
- M&C Saatchi names Dame Heather Rabbatts as permanent chair
Range quotidien
25.95 26.41
Range Annuel
15.38 32.31
- Clôture Précédente
- 26.39
- Ouverture
- 26.41
- Bid
- 25.96
- Ask
- 26.26
- Plus Bas
- 25.95
- Plus Haut
- 26.41
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- -1.63%
- Changement Mensuel
- 5.36%
- Changement à 6 Mois
- 24.93%
- Changement Annuel
- -2.99%
21 septembre, dimanche