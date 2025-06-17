货币 / SAA
SAA: ProShares Ultra SmallCap600
25.96 USD 0.43 (1.63%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SAA汇率已更改-1.63%。当日，交易品种以低点25.95和高点26.41进行交易。
关注ProShares Ultra SmallCap600动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SAA新闻
日范围
25.95 26.41
年范围
15.38 32.31
- 前一天收盘价
- 26.39
- 开盘价
- 26.41
- 卖价
- 25.96
- 买价
- 26.26
- 最低价
- 25.95
- 最高价
- 26.41
- 交易量
- 15
- 日变化
- -1.63%
- 月变化
- 5.36%
- 6个月变化
- 24.93%
- 年变化
- -2.99%
21 九月, 星期日