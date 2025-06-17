QuotazioniSezioni
SAA: ProShares Ultra SmallCap600

25.96 USD 0.43 (1.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAA ha avuto una variazione del -1.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.95 e ad un massimo di 26.41.

Segui le dinamiche di ProShares Ultra SmallCap600. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.95 26.41
Intervallo Annuale
15.38 32.31
Chiusura Precedente
26.39
Apertura
26.41
Bid
25.96
Ask
26.26
Minimo
25.95
Massimo
26.41
Volume
15
Variazione giornaliera
-1.63%
Variazione Mensile
5.36%
Variazione Semestrale
24.93%
Variazione Annuale
-2.99%
21 settembre, domenica