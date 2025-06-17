Valute / SAA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SAA: ProShares Ultra SmallCap600
25.96 USD 0.43 (1.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SAA ha avuto una variazione del -1.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.95 e ad un massimo di 26.41.
Segui le dinamiche di ProShares Ultra SmallCap600. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAA News
- FTSE 100 oggi: Titoli in rialzo mentre BoE mantiene i tassi, sterlina stabile
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- Berenberg avvia copertura su M&C Saatchi con rating Buy
- Berenberg assumes coverage on M&C Saatchi stock with Buy rating
- Le azioni di M&C Saatchi crollano del 5% a causa del calo in Australia
- M&C Saatchi shares tumble 5% as Australia slump drives profit, revenue drop in H1
- M&C Saatchi to report half year results on September 18
- Berenberg initiates coverage of these two mid-cap U.K. names
- M&C Saatchi stock initiated with Buy rating at Berenberg
- M&C Saatchi names Dame Heather Rabbatts as permanent chair
Intervallo Giornaliero
25.95 26.41
Intervallo Annuale
15.38 32.31
- Chiusura Precedente
- 26.39
- Apertura
- 26.41
- Bid
- 25.96
- Ask
- 26.26
- Minimo
- 25.95
- Massimo
- 26.41
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -1.63%
- Variazione Mensile
- 5.36%
- Variazione Semestrale
- 24.93%
- Variazione Annuale
- -2.99%
21 settembre, domenica