SAA: ProShares Ultra SmallCap600
25.96 USD 0.43 (1.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAA hat sich für heute um -1.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.95 bis zu einem Hoch von 26.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra SmallCap600-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.95 26.41
Jahresspanne
15.38 32.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.39
- Eröffnung
- 26.41
- Bid
- 25.96
- Ask
- 26.26
- Tief
- 25.95
- Hoch
- 26.41
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -1.63%
- Monatsänderung
- 5.36%
- 6-Monatsänderung
- 24.93%
- Jahresänderung
- -2.99%
21 September, Sonntag