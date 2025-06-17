KurseKategorien
Währungen / SAA
Zurück zum Aktien

SAA: ProShares Ultra SmallCap600

25.96 USD 0.43 (1.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAA hat sich für heute um -1.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.95 bis zu einem Hoch von 26.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Ultra SmallCap600-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAA News

Tagesspanne
25.95 26.41
Jahresspanne
15.38 32.31
Vorheriger Schlusskurs
26.39
Eröffnung
26.41
Bid
25.96
Ask
26.26
Tief
25.95
Hoch
26.41
Volumen
15
Tagesänderung
-1.63%
Monatsänderung
5.36%
6-Monatsänderung
24.93%
Jahresänderung
-2.99%
21 September, Sonntag