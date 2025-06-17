Divisas / SAA
SAA: ProShares Ultra SmallCap600
25.96 USD 0.43 (1.63%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SAA de hoy ha cambiado un -1.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.95, mientras que el máximo ha alcanzado 26.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Ultra SmallCap600. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAA News
- FTSE 100 sube tras decisión del BoE; libra estable y Pets at Home se desploma
- El FTSE 100 sube mientras el BoE mantiene tipos; la libra estable; Pets at Home se desploma
- Berenberg asume cobertura de acciones de M&C Saatchi con calificación de Compra
- Berenberg inicia cobertura de M&C Saatchi con calificación de Compra
- Las acciones de M&C Saatchi caen un 5% por la caída de Australia que afecta beneficios e ingresos del S1
- Acciones de M&C Saatchi caen 5% por desplome en Australia que afecta ganancias
- M&C Saatchi to report half year results on September 18
- Berenberg initiates coverage of these two mid-cap U.K. names
- M&C Saatchi stock initiated with Buy rating at Berenberg
- M&C Saatchi names Dame Heather Rabbatts as permanent chair
Rango diario
25.95 26.41
Rango anual
15.38 32.31
- Cierres anteriores
- 26.39
- Open
- 26.41
- Bid
- 25.96
- Ask
- 26.26
- Low
- 25.95
- High
- 26.41
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- -1.63%
- Cambio mensual
- 5.36%
- Cambio a 6 meses
- 24.93%
- Cambio anual
- -2.99%
21 septiembre, domingo