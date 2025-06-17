CotaçõesSeções
Moedas / SAA
Voltar para Ações

SAA: ProShares Ultra SmallCap600

25.96 USD 0.43 (1.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SAA para hoje mudou para -1.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.95 e o mais alto foi 26.41.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra SmallCap600. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAA Notícias

Faixa diária
25.95 26.41
Faixa anual
15.38 32.31
Fechamento anterior
26.39
Open
26.41
Bid
25.96
Ask
26.26
Low
25.95
High
26.41
Volume
15
Mudança diária
-1.63%
Mudança mensal
5.36%
Mudança de 6 meses
24.93%
Mudança anual
-2.99%
21 setembro, domingo