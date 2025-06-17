Moedas / SAA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SAA: ProShares Ultra SmallCap600
25.96 USD 0.43 (1.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SAA para hoje mudou para -1.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.95 e o mais alto foi 26.41.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra SmallCap600. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAA Notícias
- FTSE 100 sobe após Banco da Inglaterra manter juros; Pets at Home despenca
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- Berenberg inicia cobertura das ações da M&C Saatchi com recomendação de compra
- Berenberg assumes coverage on M&C Saatchi stock with Buy rating
- Ações da M&C Saatchi caem 5% após queda na Austrália reduzir lucro e receita no 1º semestre
- M&C Saatchi shares tumble 5% as Australia slump drives profit, revenue drop in H1
- M&C Saatchi to report half year results on September 18
- Berenberg initiates coverage of these two mid-cap U.K. names
- M&C Saatchi stock initiated with Buy rating at Berenberg
- M&C Saatchi names Dame Heather Rabbatts as permanent chair
Faixa diária
25.95 26.41
Faixa anual
15.38 32.31
- Fechamento anterior
- 26.39
- Open
- 26.41
- Bid
- 25.96
- Ask
- 26.26
- Low
- 25.95
- High
- 26.41
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -1.63%
- Mudança mensal
- 5.36%
- Mudança de 6 meses
- 24.93%
- Mudança anual
- -2.99%
21 setembro, domingo