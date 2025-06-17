КотировкиРазделы
SAA: ProShares Ultra SmallCap600

25.96 USD 0.43 (1.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SAA за сегодня изменился на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.95, а максимальная — 26.41.

Следите за динамикой ProShares Ultra SmallCap600. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.95 26.41
Годовой диапазон
15.38 32.31
Предыдущее закрытие
26.39
Open
26.41
Bid
25.96
Ask
26.26
Low
25.95
High
26.41
Объем
15
Дневное изменение
-1.63%
Месячное изменение
5.36%
6-месячное изменение
24.93%
Годовое изменение
-2.99%
21 сентября, воскресенье