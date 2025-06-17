통화 / SAA
SAA: ProShares Ultra SmallCap600
25.96 USD 0.43 (1.63%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SAA 환율이 오늘 -1.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.95이고 고가는 26.41이었습니다.
ProShares Ultra SmallCap600 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
25.95 26.41
년간 변동
15.38 32.31
- 이전 종가
- 26.39
- 시가
- 26.41
- Bid
- 25.96
- Ask
- 26.26
- 저가
- 25.95
- 고가
- 26.41
- 볼륨
- 15
- 일일 변동
- -1.63%
- 월 변동
- 5.36%
- 6개월 변동
- 24.93%
- 년간 변동율
- -2.99%
21 9월, 일요일