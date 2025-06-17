クォートセクション
通貨 / SAA
株に戻る

SAA: ProShares Ultra SmallCap600

25.96 USD 0.43 (1.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SAAの今日の為替レートは、-1.63%変化しました。日中、通貨は1あたり25.95の安値と26.41の高値で取引されました。

ProShares Ultra SmallCap600ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAA News

1日のレンジ
25.95 26.41
1年のレンジ
15.38 32.31
以前の終値
26.39
始値
26.41
買値
25.96
買値
26.26
安値
25.95
高値
26.41
出来高
15
1日の変化
-1.63%
1ヶ月の変化
5.36%
6ヶ月の変化
24.93%
1年の変化
-2.99%
21 9月, 日曜日