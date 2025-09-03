FiyatlarBölümler
RYAAY: Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe

55.79 USD 0.96 (1.69%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RYAAY fiyatı bugün -1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.72 ve Yüksek fiyatı olarak 56.52 aralığında işlem gördü.

Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
55.72 56.52
Yıllık aralık
38.52 67.18
Önceki kapanış
56.75
Açılış
56.52
Satış
55.79
Alış
56.09
Düşük
55.72
Yüksek
56.52
Hacim
3.707 K
Günlük değişim
-1.69%
Aylık değişim
-7.31%
6 aylık değişim
30.47%
Yıllık değişim
22.45%
21 Eylül, Pazar