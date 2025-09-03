Dövizler / RYAAY
RYAAY: Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe
55.79 USD 0.96 (1.69%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RYAAY fiyatı bugün -1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.72 ve Yüksek fiyatı olarak 56.52 aralığında işlem gördü.
Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYAAY haberleri
Günlük aralık
55.72 56.52
Yıllık aralık
38.52 67.18
- Önceki kapanış
- 56.75
- Açılış
- 56.52
- Satış
- 55.79
- Alış
- 56.09
- Düşük
- 55.72
- Yüksek
- 56.52
- Hacim
- 3.707 K
- Günlük değişim
- -1.69%
- Aylık değişim
- -7.31%
- 6 aylık değişim
- 30.47%
- Yıllık değişim
- 22.45%
21 Eylül, Pazar