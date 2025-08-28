Валюты / RYAAY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RYAAY: Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe
57.81 USD 0.31 (0.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RYAAY за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.70, а максимальная — 58.24.
Следите за динамикой Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RYAAY
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- Should Value Investors Buy Ryanair (RYAAY) Stock?
- JPMorgan осторожен в отношении авиакомпаний ЕС, понижает easyJet
- Zacks Industry Outlook Highlights Delta Air Lines, Ryanair and SkyWest
- 3 Airline Stocks in Focus as Industry Prospects Brighten
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Poland says UN Security Council will meet on drone incursions
- Allegiant August 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Ryanair CEO warns Russia-Ukraine war to impact European airlines
- Russian drones in Poland’s airspace stir worries for Europe’s civil aviation
- LATAM Airlines August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- The Zacks Analyst Blog Highlights Ryanair, Latam Airlines and Skywest
- Ryanair presses legal challenge to Dublin Airport night movement cap
- 6 Reasons Why You Should Add SkyWest Stock to Your Portfolio
- Airline Stock Roundup: JBLU's Bullish Q3 View, RYAAY & UAL in Focus
- European shares rise ahead of crucial French no-confidence vote
- Ryanair stock rating downgraded to Neutral by Goldman Sachs on valuation
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for August
- Ryanair to cut winter capacity in Spain due to high airport charges
- Ryanair Issues Impressive Traffic Numbers for August 2025
- Allegiant July 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- With Few Airline Stocks Forming Good Charts, Consider This Alternative
Дневной диапазон
57.70 58.24
Годовой диапазон
38.52 67.18
- Предыдущее закрытие
- 58.12
- Open
- 57.94
- Bid
- 57.81
- Ask
- 58.11
- Low
- 57.70
- High
- 58.24
- Объем
- 2.626 K
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- -3.95%
- 6-месячное изменение
- 35.20%
- Годовое изменение
- 26.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.