통화 / RYAAY
RYAAY: Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe
55.79 USD 0.96 (1.69%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RYAAY 환율이 오늘 -1.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.72이고 고가는 56.52이었습니다.
Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
55.72 56.52
년간 변동
38.52 67.18
- 이전 종가
- 56.75
- 시가
- 56.52
- Bid
- 55.79
- Ask
- 56.09
- 저가
- 55.72
- 고가
- 56.52
- 볼륨
- 3.707 K
- 일일 변동
- -1.69%
- 월 변동
- -7.31%
- 6개월 변동
- 30.47%
- 년간 변동율
- 22.45%
