Divisas / RYAAY
RYAAY: Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe
57.60 USD 0.21 (0.36%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RYAAY de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.33, mientras que el máximo ha alcanzado 58.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RYAAY News
Rango diario
57.33 58.20
Rango anual
38.52 67.18
- Cierres anteriores
- 57.81
- Open
- 58.11
- Bid
- 57.60
- Ask
- 57.90
- Low
- 57.33
- High
- 58.20
- Volumen
- 3.585 K
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- -4.30%
- Cambio a 6 meses
- 34.71%
- Cambio anual
- 26.43%
