Moedas / RYAAY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RYAAY: Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe
57.60 USD 0.21 (0.36%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RYAAY para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.33 e o mais alto foi 58.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYAAY Notícias
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- Should Value Investors Buy Ryanair (RYAAY) Stock?
- JPMorgan cautelosa com companhias aéreas europeias devido a tarifas fracas e custos crescentes
- Zacks Industry Outlook Highlights Delta Air Lines, Ryanair and SkyWest
- 3 Airline Stocks in Focus as Industry Prospects Brighten
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Poland says UN Security Council will meet on drone incursions
- Allegiant August 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Ryanair CEO warns Russia-Ukraine war to impact European airlines
- Russian drones in Poland’s airspace stir worries for Europe’s civil aviation
- LATAM Airlines August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- The Zacks Analyst Blog Highlights Ryanair, Latam Airlines and Skywest
- Ryanair presses legal challenge to Dublin Airport night movement cap
- 6 Reasons Why You Should Add SkyWest Stock to Your Portfolio
- Airline Stock Roundup: JBLU's Bullish Q3 View, RYAAY & UAL in Focus
- European shares rise ahead of crucial French no-confidence vote
- Ryanair stock rating downgraded to Neutral by Goldman Sachs on valuation
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for August
- Ryanair to cut winter capacity in Spain due to high airport charges
- Ryanair Issues Impressive Traffic Numbers for August 2025
- Allegiant July 2025 Traffic Numbers Improve Year Over Year
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- With Few Airline Stocks Forming Good Charts, Consider This Alternative
Faixa diária
57.33 58.20
Faixa anual
38.52 67.18
- Fechamento anterior
- 57.81
- Open
- 58.11
- Bid
- 57.60
- Ask
- 57.90
- Low
- 57.33
- High
- 58.20
- Volume
- 3.585 K
- Mudança diária
- -0.36%
- Mudança mensal
- -4.30%
- Mudança de 6 meses
- 34.71%
- Mudança anual
- 26.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh