RYAAY: Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe
56.75 USD 0.85 (1.48%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RYAAYの今日の為替レートは、-1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり55.83の安値と56.96の高値で取引されました。
Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
55.83 56.96
1年のレンジ
38.52 67.18
- 以前の終値
- 57.60
- 始値
- 56.19
- 買値
- 56.75
- 買値
- 57.05
- 安値
- 55.83
- 高値
- 56.96
- 出来高
- 2.822 K
- 1日の変化
- -1.48%
- 1ヶ月の変化
- -5.72%
- 6ヶ月の変化
- 32.72%
- 1年の変化
- 24.56%
