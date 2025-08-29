CotationsSections
Devises / RYAAY
RYAAY: Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe

55.79 USD 0.96 (1.69%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RYAAY a changé de -1.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.72 et à un maximum de 56.52.

Suivez la dynamique Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
55.72 56.52
Range Annuel
38.52 67.18
Clôture Précédente
56.75
Ouverture
56.52
Bid
55.79
Ask
56.09
Plus Bas
55.72
Plus Haut
56.52
Volume
3.707 K
Changement quotidien
-1.69%
Changement Mensuel
-7.31%
Changement à 6 Mois
30.47%
Changement Annuel
22.45%
20 septembre, samedi