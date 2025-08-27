FiyatlarBölümler
RY: Royal Bank Of Canada

147.26 USD 1.11 (0.76%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RY fiyatı bugün 0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 146.24 ve Yüksek fiyatı olarak 147.54 aralığında işlem gördü.

Royal Bank Of Canada hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
146.24 147.54
Yıllık aralık
106.10 147.64
Önceki kapanış
146.15
Açılış
146.49
Satış
147.26
Alış
147.56
Düşük
146.24
Yüksek
147.54
Hacim
1.133 K
Günlük değişim
0.76%
Aylık değişim
2.40%
6 aylık değişim
31.03%
Yıllık değişim
17.94%
21 Eylül, Pazar