RY: Royal Bank Of Canada
147.26 USD 1.11 (0.76%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RY fiyatı bugün 0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 146.24 ve Yüksek fiyatı olarak 147.54 aralığında işlem gördü.
Royal Bank Of Canada hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RY haberleri
Günlük aralık
146.24 147.54
Yıllık aralık
106.10 147.64
- Önceki kapanış
- 146.15
- Açılış
- 146.49
- Satış
- 147.26
- Alış
- 147.56
- Düşük
- 146.24
- Yüksek
- 147.54
- Hacim
- 1.133 K
- Günlük değişim
- 0.76%
- Aylık değişim
- 2.40%
- 6 aylık değişim
- 31.03%
- Yıllık değişim
- 17.94%
21 Eylül, Pazar