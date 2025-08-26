Währungen / RY
RY: Royal Bank Of Canada
146.15 USD 0.19 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RY hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 145.54 bis zu einem Hoch von 146.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Royal Bank Of Canada-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
145.54 146.66
Jahresspanne
106.10 147.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 146.34
- Eröffnung
- 146.01
- Bid
- 146.15
- Ask
- 146.45
- Tief
- 145.54
- Hoch
- 146.66
- Volumen
- 674
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 1.63%
- 6-Monatsänderung
- 30.04%
- Jahresänderung
- 17.05%
