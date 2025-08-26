KurseKategorien
RY: Royal Bank Of Canada

146.15 USD 0.19 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RY hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 145.54 bis zu einem Hoch von 146.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Royal Bank Of Canada-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
145.54 146.66
Jahresspanne
106.10 147.64
Vorheriger Schlusskurs
146.34
Eröffnung
146.01
Bid
146.15
Ask
146.45
Tief
145.54
Hoch
146.66
Volumen
674
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
1.63%
6-Monatsänderung
30.04%
Jahresänderung
17.05%
