Валюты / RY
RY: Royal Bank Of Canada
146.18 USD 0.76 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RY за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.18, а максимальная — 146.48.
Следите за динамикой Royal Bank Of Canada. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RY
Дневной диапазон
145.18 146.48
Годовой диапазон
106.10 147.64
- Предыдущее закрытие
- 145.42
- Open
- 145.48
- Bid
- 146.18
- Ask
- 146.48
- Low
- 145.18
- High
- 146.48
- Объем
- 927
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 1.65%
- 6-месячное изменение
- 30.06%
- Годовое изменение
- 17.08%
