Divisas / RY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RY: Royal Bank Of Canada
146.34 USD 0.16 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RY de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 145.76, mientras que el máximo ha alcanzado 146.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Royal Bank Of Canada. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RY News
- Provincia de Saskatchewan completa emisión de bonos de €1.000 millones sin estabilización
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Western Forest Products obtiene línea de crédito bilateral de US$30 millones
- Western Forest Products obtiene línea de crédito bilateral de 30 millones de dólares
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Bank of Canada to cut rates on September 17, at least one more to follow this year: Reuters poll
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Royal Bank (RY) is a Great Choice
- Are Finance Stocks Lagging The Bank of New York Mellon (BK) This Year?
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Brookfield Wealth Solutions completes credit facility syndication
- Royal Bank of Canada stock price target raised to C$203 by BMO Capital
- Royal Bank of Canada publishes prospectus for €75bn covered bond program
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- S&P revises Royal Bank of Canada Insurance outlook to negative
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.33%
- RBC shares pop on strong beat as big bank rally continues
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Earnings call transcript: Royal Bank of Canada beats Q3 2025 expectations
- RBC earnings beat by C$0.52, revenue topped estimates
- Royal Bank (RY) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Royal Bank of Canada Q3 2025 slides: Record earnings and strong operating leverage
- Stock Market Today: Wall Street brace for Nvidia earnings
Rango diario
145.76 146.95
Rango anual
106.10 147.64
- Cierres anteriores
- 146.18
- Open
- 146.37
- Bid
- 146.34
- Ask
- 146.64
- Low
- 145.76
- High
- 146.95
- Volumen
- 1.279 K
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 1.76%
- Cambio a 6 meses
- 30.21%
- Cambio anual
- 17.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B