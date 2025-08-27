통화 / RY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RY: Royal Bank Of Canada
147.26 USD 1.11 (0.76%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RY 환율이 오늘 0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 146.24이고 고가는 147.54이었습니다.
Royal Bank Of Canada 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RY News
- Royal Bank of Canada: Strong Industry, Solid Earnings Estimate Revision
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Finance Stocks Now
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- 웨스턴 포레스트 프로덕츠, 3천만 달러 양자 신용 공여 확보
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Bank of Canada to cut rates on September 17, at least one more to follow this year: Reuters poll
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Royal Bank (RY) is a Great Choice
- Are Finance Stocks Lagging The Bank of New York Mellon (BK) This Year?
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Brookfield Wealth Solutions completes credit facility syndication
- Royal Bank of Canada stock price target raised to C$203 by BMO Capital
- Royal Bank of Canada publishes prospectus for €75bn covered bond program
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- S&P revises Royal Bank of Canada Insurance outlook to negative
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.33%
- RBC shares pop on strong beat as big bank rally continues
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Earnings call transcript: Royal Bank of Canada beats Q3 2025 expectations
- RBC earnings beat by C$0.52, revenue topped estimates
- Royal Bank (RY) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Royal Bank of Canada Q3 2025 slides: Record earnings and strong operating leverage
- Stock Market Today: Wall Street brace for Nvidia earnings
일일 변동 비율
146.24 147.54
년간 변동
106.10 147.64
- 이전 종가
- 146.15
- 시가
- 146.49
- Bid
- 147.26
- Ask
- 147.56
- 저가
- 146.24
- 고가
- 147.54
- 볼륨
- 1.133 K
- 일일 변동
- 0.76%
- 월 변동
- 2.40%
- 6개월 변동
- 31.03%
- 년간 변동율
- 17.94%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K