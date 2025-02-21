FiyatlarBölümler
RSPF: Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF

77.44 USD 0.02 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RSPF fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.44 ve Yüksek fiyatı olarak 77.64 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
77.44 77.64
Yıllık aralık
61.66 80.00
Önceki kapanış
77.46
Açılış
77.64
Satış
77.44
Alış
77.74
Düşük
77.44
Yüksek
77.64
Hacim
2
Günlük değişim
-0.03%
Aylık değişim
0.06%
6 aylık değişim
7.32%
Yıllık değişim
13.20%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%