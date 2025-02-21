Devises / RSPF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RSPF: Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF
77.46 USD 0.34 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RSPF a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.40 et à un maximum de 78.44.
Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RSPF Nouvelles
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Is Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) a Strong ETF Right Now?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- GABF: Best Of Breed Financial Equities ETF (NYSEARCA:GABF)
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- April 2025 Perspective
- Long-Term S&P 500 Earnings Trends Along With Market Returns
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
- PFI: Why FXO Looks Better (NASDAQ:PFI)
- This stock sector can still soar during the late stages of the bull market — and there are easy ways to play it
Range quotidien
77.40 78.44
Range Annuel
61.66 80.00
- Clôture Précédente
- 77.80
- Ouverture
- 78.44
- Bid
- 77.46
- Ask
- 77.76
- Plus Bas
- 77.40
- Plus Haut
- 78.44
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- 0.09%
- Changement à 6 Mois
- 7.34%
- Changement Annuel
- 13.23%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%