RSPF: Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF

77.46 USD 0.34 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RSPF a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.40 et à un maximum de 78.44.

Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
77.40 78.44
Range Annuel
61.66 80.00
Clôture Précédente
77.80
Ouverture
78.44
Bid
77.46
Ask
77.76
Plus Bas
77.40
Plus Haut
78.44
Volume
8
Changement quotidien
-0.44%
Changement Mensuel
0.09%
Changement à 6 Mois
7.34%
Changement Annuel
13.23%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%