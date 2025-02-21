CotizacionesSecciones
RSPF: Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF

77.46 USD 0.34 (0.44%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RSPF de hoy ha cambiado un -0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.40, mientras que el máximo ha alcanzado 78.44.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

RSPF News

Rango diario
77.40 78.44
Rango anual
61.66 80.00
Cierres anteriores
77.80
Open
78.44
Bid
77.46
Ask
77.76
Low
77.40
High
78.44
Volumen
8
Cambio diario
-0.44%
Cambio mensual
0.09%
Cambio a 6 meses
7.34%
Cambio anual
13.23%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%