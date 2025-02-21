Divisas / RSPF
RSPF: Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF
77.46 USD 0.34 (0.44%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RSPF de hoy ha cambiado un -0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.40, mientras que el máximo ha alcanzado 78.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
77.40 78.44
Rango anual
61.66 80.00
- Cierres anteriores
- 77.80
- Open
- 78.44
- Bid
- 77.46
- Ask
- 77.76
- Low
- 77.40
- High
- 78.44
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- -0.44%
- Cambio mensual
- 0.09%
- Cambio a 6 meses
- 7.34%
- Cambio anual
- 13.23%
