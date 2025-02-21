КотировкиРазделы
Валюты / RSPF
Назад в Рынок акций США

RSPF: Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF

77.46 USD 0.34 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RSPF за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.40, а максимальная — 78.44.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RSPF

Дневной диапазон
77.40 78.44
Годовой диапазон
61.66 80.00
Предыдущее закрытие
77.80
Open
78.44
Bid
77.46
Ask
77.76
Low
77.40
High
78.44
Объем
8
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
7.34%
Годовое изменение
13.23%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%