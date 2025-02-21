Валюты / RSPF
RSPF: Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF
77.46 USD 0.34 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RSPF за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.40, а максимальная — 78.44.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RSPF
Дневной диапазон
77.40 78.44
Годовой диапазон
61.66 80.00
- Предыдущее закрытие
- 77.80
- Open
- 78.44
- Bid
- 77.46
- Ask
- 77.76
- Low
- 77.40
- High
- 78.44
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- 7.34%
- Годовое изменение
- 13.23%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%