RSPF: Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF

77.46 USD 0.34 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSPF hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.40 bis zu einem Hoch von 78.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
77.40 78.44
Jahresspanne
61.66 80.00
Vorheriger Schlusskurs
77.80
Eröffnung
78.44
Bid
77.46
Ask
77.76
Tief
77.40
Hoch
78.44
Volumen
8
Tagesänderung
-0.44%
Monatsänderung
0.09%
6-Monatsänderung
7.34%
Jahresänderung
13.23%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%