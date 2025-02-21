Währungen / RSPF
RSPF: Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF
77.46 USD 0.34 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RSPF hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.40 bis zu einem Hoch von 78.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Financial ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RSPF News
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Is Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) a Strong ETF Right Now?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- GABF: Best Of Breed Financial Equities ETF (NYSEARCA:GABF)
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- April 2025 Perspective
- Long-Term S&P 500 Earnings Trends Along With Market Returns
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
- PFI: Why FXO Looks Better (NASDAQ:PFI)
- This stock sector can still soar during the late stages of the bull market — and there are easy ways to play it
Tagesspanne
77.40 78.44
Jahresspanne
61.66 80.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.80
- Eröffnung
- 78.44
- Bid
- 77.46
- Ask
- 77.76
- Tief
- 77.40
- Hoch
- 78.44
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- 0.09%
- 6-Monatsänderung
- 7.34%
- Jahresänderung
- 13.23%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%